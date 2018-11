가을음악회를 찾은 퓨전국악팀 하나연 한국수력원자력(주) 한울원자력본부(본부장 이종호)는 10월 31일(수) 오후 7시 한울원전 홍보관 대강당에서 가을음악회를 개최했다. 지역주민 500여명이 함께한 이번 음악회는 울진군을 대표하는‘울진군립합창단’의 아름다운 하모니로 시작했다. 뒤이어 퓨전국악팀‘하나연’은 국악에 팝송과 대중가요를 절묘하게 접목시킨 무대로 관객들의 호응을 얻었다.

아름다운 하모니를 선보이는 울진군립합창단 가수 거미의 폭발적인 무대에 열광하고 있는 관객들 이어진 2부 감성 콘서트에서는 어쿠스틱 듀오‘마더팝콘’이 담배가게아가씨, 여행을 떠나요 등의 커버곡으로 분위기를 한층 더 끌어올렸다. 공연의 피날레는 발라드 가수‘거미’가 장식했다. 친구라도 될 걸 그랬어, You are my everything 등의 히트곡을 애절한 목소리로 열창하여 관람객의 마음을 가을빛으로 물들였다. 음악회를 찾은 지역주민은“오늘 행사 덕분에 온 가족이 함께 즐거운 시간을 보냈다.”며“감성 넘치는 10월의 마지막 밤을 선물한 한울본부에 감사드린다.”고 말했다. 앞으로도 한울본부는 지역주민과 함께하는 문화, 예술 프로그램 발굴을 위해 최선을 다할 예정이다.



홍보팀장 장상호 (☎ 054-785-2840